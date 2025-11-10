Zwischen Offenburg und Schutterwald: Polizei erwischt Reifendiebe bei nächtlicher Kontrolle

Polizeibeamte des Verkehrsdiensts Offenburg sind zwischen Offenburg und Schutterwald einem mutmaßlichen Reifendiebstahl auf die Schliche gekommen.
Ein gutes Gespür haben Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg in den frühen Morgenstunden des Sonntags gezeigt. Sie kontrollierten während ihrer Streifenfahrt einen verdächtigen Sprinter und deckten in der Folge einen mutmaßlichen Reifendiebstahl auf, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Streifenbesatzung fiel kurz vor 4 Uhr im Gewerbegebiet „Drei Linden“ ein Transporter der Marke Renault auf, dessen hinteres Kennzeichen mit einem Gegenstand teils verdeckt war.