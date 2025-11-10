Zwischen Offenburg und Schutterwald: Polizei erwischt Reifendiebe bei nächtlicher Kontrolle

Polizeibeamte des Verkehrsdiensts Offenburg sind zwischen Offenburg und Schutterwald einem mutmaßlichen Reifendiebstahl auf die Schliche gekommen.

Ein gutes Gespür haben Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg in den frühen Morgenstunden des Sonntags gezeigt. Sie kontrollierten während ihrer Streifenfahrt einen verdächtigen Sprinter und deckten in der Folge einen mutmaßlichen Reifendiebstahl auf, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Streifenbesatzung fiel kurz vor 4 Uhr im Gewerbegebiet „Drei Linden“ ein Transporter der Marke Renault auf, dessen hinteres Kennzeichen mit einem Gegenstand teils verdeckt war.

Bei einer näheren Überprüfung des Fahrzeugs stießen die Polizisten im Innenraum des Sprinters auf sechs neuwertige Reifen. Sie erklärten dem auf dem Beifahrersitz des Renault angetroffenen 39-Jährigen wegen Verdachts auf Diebstahl die vorläufige Festnahme.

Wenige Meter vom Kontrollort entfernt erkannten die Ermittler einen Sattelauflieger, dessen seitliche Plane weit aufgeschoben war. Zwischen den darin geladenen Reifen versteckte sich ein vermummter Mann. Auch dieser 32-Jährige wurde umgehend vorläufig festgenommen. Weiterhin konnten die Polizisten einen Geldbeutel auffinden, dessen Inhalt auf einen 27 Jahre alten Mann hindeuteten.

Der letzte Verdächtige stellte sich selbst der Polizei

Der 27-Jährige konnte zunächst nirgendwo gesichtet werden; knapp zweieinhalb Stunden später stellte er sich jedoch selbstständig auf der Dienststelle des Verkehrsdienstes Offenburg. Bei allen drei Tatverdächtigen handelt es sich um moldauische Staatsangehörige. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet.