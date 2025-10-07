Zwischen Oberndorf und Rottweil Mehrere Sperrungen auf der A81 geplant (red/pm) 07.10.2025 - 15:48 Uhr 1 Auf der Autobahn wird es zu Verzögerungen kommen. (Symbolfoto) Foto: dpa Auf der A81 wird noch im Oktober eine Wanderbaustelle eingerichtet. Das kommt auf die Autofahrer zu. Link kopiert Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil kleinere Arbeiten durch. Dazu muss im Zeitraum vom Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 12. November, eine Wanderbaustelle eingerichtet werden. Es wird laut Pressemitteilung der Autobahn GmbH in beiden Fahrtrichtungen zu temporären, abschnittsweisen Sperrungen einzelner Fahrstreifen kommen. Unsere Empfehlung für Sie Verkehr im Kreis Rottweil und Umgebung Diese Baustellen stehen 2025 auf der A 81 an Im Kreis Rottweil steht die Sanierung der Talbrücke Neckarburg bevor. Wir haben nachgefragt, welche Maßnahmen dieses Jahr noch auf der Autobahn in Angriff genommen werden. Die Arbeiten werden montags von 10 bis 19 Uhr und dienstags bis donnerstags von 9 bis 19 Uhr durchgeführt.