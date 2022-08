1 Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Robin Heidepriem

Bei einem Aquaplaning-Unfall auf der A 81 nahe Epfendorf ist am Mittwochmorgen ein 58-jähriger BMW-Fahrer schwer verletzt worden.















Kreis Rottweil - Der 58-Jährige war laut Polizeibericht in Richtung Singen unterwegs, als sein BMW zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet.

In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich an einer Schutzplanke und rutschte anschließend in den Grünstreifen dahinter. Dort kollidierte das Auto mit einer Geschwindigkeitstafel, ehe es an einem Wildschutzzaun zum Liegen kam.

Rettungswagen bringt schwer verletzten Fahrer in Klinik

Der 58 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Um den stark beschädigten BMW, an dem Blechschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die ebenfalls unterstützende Autobahnmeisterei sicherte zu dem das umgefahrene Verkehrsschild.