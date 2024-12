1 Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Foto: Schnekenburger

Am Freitagnachmittag kollidieren auf der L415 etwa auf Höhe der Einmündung aus dem Kirntal zwei Autos.









Am Freitagnachmittag war ein Autofahrer zwischen Fluorn und dem „Wisoch“-Kreisel in Richtung Oberndorf unterwegs und wollte, so berichtet die Polizei, den vor ihm fahrenden Lkw überholen.