Autor aus Ebhausen Hermann Obert legt sein drittes Buch vor

Spätestens am Ende des aktiven Berufslebens stellt sich die Frage: Was bleibt?“ oder „Wie geht es weiter?“ Der 1954 in Horb gebürtige Wahl-Ebhäuser Hermann Obert hat schon einige Jahre vor der Berentung 2017 seine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt und inzwischen drei Bücher geschrieben.