Zwischen Meßstetten und Albstadt: Waldbrand – so lief der Einsatz der Feuerwehr am Albtrauf

Waldbrand – so lief der Einsatz der Feuerwehr am Albtrauf

1 Die Feuerwehr musste brennende Äste und Wurzeln in steilem Gelände löschen. Foto: Feuerwehr Albstadt Großeinsatz zwischen Tieringen und Laufen: Bis tief in die Nacht war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten am Albtrauf beschäftigt. Albstadts Stadtbrandmeister ruft zur Vorsicht auf.







Einen „kräftezehrenden Einsatz“, wie Albstadts Stadtbrandmeister Thomas sagt, hatten die Feuerwehren Albstadt und Meßstetten am Mittwochabend in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Zollernalb zu bewältigen. In einem Waldstück an der Gemarkungsgrenze zwischen Laufen und Tieringen wurde gegen 17.45 Uhr zunächst ein kleiner Flächenbrand gemeldet. Dieser erstreckte sich letztlich auf über 300 Quadratmeter. Die Feuerwehr war bis tief in die Nacht mit den Löscharbeiten gefordert. Verletzt wurde zum Glück niemand.