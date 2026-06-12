Zwischen Maulburg und Schopfheim: Feuerwehren arbeiten stärker zusammen

Schopfheim und Maulburg stellen die Weichen für eine gemeinsame Feuerwehr der Zukunft.
Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit haben die Städte Schopfheim und Maulburg einen wichtigen Schritt für die zukünftige Sicherung des Brandschutzes in der Region gemacht. Bei dem Termin im Schopfheimer Ratshaussaal herrschte spürbarer Optimismus: Vertreter beider Kommunen sowie der Feuerwehren zeigten sich überzeugt, dass nur durch gemeinsames Handeln die Einsatzfähigkeit langfristig gewährleistet werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Maulburg.