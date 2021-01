Zwischen Lust und Frust Fans der Wild Wings erleben Wechselbad der Gefühle

Der Brigachtäler zeigt sich ebenfalls angetan von den Leistungen der Mannschaft. "Diese strahlt sehr viel aus. Niklas Sundblad macht einen tollen Job." Holger Scharn geht davon aus, dass nicht alle bisherigen Fans irgendwann wieder in die Helios-Arena zurückkehren. "In all den Jahren habe ich beobachtet, dass es immer einen – auch altersbedingt – Wechsel bei den Anhängern gibt. Einige gehen, neue kommen dazu. Wenn unsere Mannschaft aber eine erfolgreiche Saison spielt, dann wird dies zukünftig vielleicht noch mehr Zuschauer anziehen."

Ann-Katrin Scherr ist ebenfalls schon viele Jahre lang dabei. Die Pädagogin lobt den "tollen Spirit, den diese neue Mannschaft ausstrahlt. Da kommt schon viel Positives rüber. Es ist sehr schade, dass wir das gerade nicht live mitverfolgen dürfen." Die Bad Dürrheimerin vermisst auch die soziale Komponente bei den Heimspielen. "Man muss sich das einmal vorstellen: Seit knapp einem Jahr habe ich unsere Clique in der Arena nicht mehr gesehen und getroffen. Das hat für mich auch immer das Besondere bei den Heimspielen ausgemacht."

Alex Laufer aus Hardt, seit vielen Jahren Fan-Beauftragter-Kollege von Wolfgang Jack, ist gerade auch etwas frustriert. "Die aktuelle Situation ist für uns Fans einfach beschissen. Ich vermisse sehr die Arena-Atmosphäre und die ganzen Emotionen. Ich will gar nicht daran denken, was da gerade bei den Heimspielen auf den Rängen los wäre, denn unsere neue Mannschaft spielt mit viel Herz. Dies käme hervorragend rüber."

Alex Laufer traut dem Team in dieser Saison noch viel zu. "Wir Fans werden aber noch lange draußen bleiben müssen", befürchtet er. Eine teilweise Wiederöffnung im Herbst wäre für ihn nicht das Patentrezept. "Der eine Fan darf dann hinein, der andere nicht. Und am Ende sitzt dann dein Kumpel, der gewöhnlich neben dir steht, dann weit weg. Nein! Wenn Wiederöffnung, dann erst, wenn es wieder komplett geht."

Robert Grüneis, Schriftführer des Fan-Projekts und mit viel Eishockey-Kompetenz ebenfalls schon seit sehr vielen Jahren dabei, freut sich erst einmal darüber, "dass überhaupt wieder gespielt wird. Dies hätte ich im Herbst bei all der Fallzahl-Problematik nicht für möglich gehalten. Es ist sehr wichtig für das deutsche Eishockey, dass es doch noch eine Saison gibt."

Aber Zuschauer, so der Schwenninger, "werden noch lange nicht erlaubt sein". Er lobt ebenfalls die Mannschaft von Trainer Niklas Sundblad für die bisherigen Leistungen. Robert Grüneis vermisst sehr die Gewohnheiten in seinem Leben als Wild-Wings-Fan. "Normalerweise wäre ich jetzt schon rechtzeitig wieder draußen im Eisbär, würde meine Kollegen treffen und mich auf das Spiel einstimmen. Stattdessen sitze ich daheim vor dem Fernsehen und kann noch nicht einmal aufgrund der Verordnungen in der Gruppe das Spiel verfolgen", erklärte er vor einigen Tagen, als wieder einmal Heimspiel der Wild Wings anstand – vor "leider leeren Rängen".

Klar – auch Christof Kreutzer wünscht sich, dass die Fans möglichst bald das Überraschungsteam der Deutschen Eishockey Liga wieder in der Helios-Arena anfeuern dürfen. "Sie können einfach den Unterschied ausmachen", denkt der Sportmanager der Wild Wings besonders an enge Spiele. "So wäre die Partie gegen München vielleicht mit unseren Anhängern im Rücken anders gelaufen", erinnert Kreutzer an die unglückliche 4:6-Heimniederlage – die Neckarstädter hatten bereits mit 4:1 geführt – gegen den Finanzkrösus des deutschen Eishockeys.

Überhaupt vermisst der 53-Jährige die Stimmung in den Hallen. "Gerade unsere Fans sind einfach fantastisch", stellt Kreutzer die Bedeutung der Supporter in Schwenningen heraus. Es sei sehr schade, dass diese den derzeitigen Erfolgsweg der Wild Wings nur aus der Ferne miterleben können. Auch Christof Kreutzer rechnet nicht damit, dass sich dies in absehbarer Zeit ändert wird. Leider sei die Lage so, dass die DEL-Teams in dieser Saison wohl keine Zuschauer mehr in den Hallen begrüßen dürfen. "Sollte sich aber etwas ändern, wäre ich über jeden Fan froh, der in die Helios-Arena kommen darf", hofft der Sportmanager der Schwenninger zumindest, dass zur kommenden Runde wieder Publikum zugelassen wird.

Dann ist es übrigens wahrscheinlich, dass Coach Niklas Sundblad weiter an der Bande der Schwenninger Wild Wings stehen wird. Davon geht auch Kreutzer aus. Man sei derzeit dabei, Lösungen zu finden.

Und natürlich hoffen nicht nur Christof Kreutzer, Wolfgang Jack, Holger Scharn, Alexander Laufer, Ann-Katrin Scherr und Robert Grüneis, dass die Schwenninger dann einen ebenso starken Rundenstart hinlegen.

Gut einen Monat nach dem Saisonstart zog DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in der vergangenen Woche ein erstes Zwischenfazit. Die große Frage im Vorfeld in Bezug auf den Bereich Corona-Testing konnte positiv beantwortet werden. "Bisher sind wir praktisch problemlos durch die Saison gekommen. Wir tun wirklich alles Mögliche – sowohl von den prophylaktischen Maßnahmen her als auch beim Bewusstsein der Klubs, bei allen Mitarbeitern und Spielern."

Jörg von Ameln, der Leiter des Spielbetriebs, lobte: "Bisher ist das Verhalten der einzelnen Spieler und der Mannschaften sehr vernünftig. Jeder Klub hat Hygienebeauftragte, die Kontakt zum Gesundheitsamt halten. Das klappt bisher ganz gut. Verschiebungen oder sogar Ausfälle von angesetzten Partien gab es noch nicht. Viele Spiele sind hart umkämpft und torreich, Teams wie Iserlohn oder Schwenningen überraschen mit konstant starken Leistungen." "Das Produkt, das was auf dem Eis passiert, macht schon echt Spaß. Das System, das wir praktisch jeden Tag spielen, funktioniert sehr gut", betonte Tripcke.

Das belegt auch der Blick auf die durchschnittlichen Zuschauerzahlen an den heimischen TV-Geräten. So hat sich der Schnitt der Ligaspiele in den ersten Wochen der Hauptrunde bei MagentaSport gegenüber der Vorsaison mehr als verdoppelt. Offizielle Zahlen veröffentlicht der Medienpartner der DEL wohl Ende des Monats. Zusätzlich überträgt SPORT1 regelmäßig Livespiele im Free-TV. "Priorität sind aber definitiv die Stadionzuschauer. Da haben wir hinlänglich drüber gesprochen, wie wirtschaftlich wichtig die sind", stellte DEL-Chef Gernot Tripcke klar.

Sollte der Fall eintreten, dass in den kommenden Monaten eine Zulassung von 20 Prozent an Besuchern in den Stadien möglich ist, stellt sich die Rechnung für jeden Verein anders dar. "Das muss man dann individuell rechnen. Aber selbst wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht, ist es ein Signal gegenüber den Fans. Es bringt einfach Stimmung."

Ob der attraktive Spielmodus auch für die Zukunft ein Modell sein könnte, bleibt noch abzuwarten. "Wir werden im nächsten Sommer wieder Champions League spielen und die internationalen Pausen in vollem Umfang haben. Da muss man einfach gucken, was möglich ist. Die Message an die Fans ist schon, dass sie weiter Priorität bei uns haben. Das ist ganz klar – und alles andere muss sich weisen."