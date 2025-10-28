Zwischen Leipzig und Oberwolfach: Wie der Schwarzwald die Autorin Barbara Handke inspiriert hat

Mit „Bernadette ändert ihr Leben“ hat Barbara Handke ihren dritten Roman veröffentlicht. Nach Stationen in Rostock und Leipzig, lebt sie auch in Oberwolfach.
Die Autorin Barbara Handke lebt und arbeitet nicht nur in Leipzig, auch der Schwarzwald ist zu ihrer Heimat geworden. In Oberwolfach hat die Schriftstellerin zusammen mit ihrem Mann den Zweitwohnsitz, der sie auch schon zu einem ihrer Romane inspiriert hat. Im August erschien Handkes dritter Roman „Bernadette ändert ihr Leben“. Mit unserer Redaktion hat Handke über ihre Anfänge als Schriftstellerin sowie ihre Lebensgeschichte gesprochen – und warum sie sich als Norddeutsche im Schwarzwald von Anfang an wohlgefühlt hat.