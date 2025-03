1 Von Vöhrenbach, hier vom Ursbachweg, sind nur zwei der geplanten fünf Anlagen zu sehen. Das zeigt diese Visualisierung der vorläufigen Pläne für den Windpark Rappeneck. Die eine Anlage ist allerdings relativ nah am Sommerberg, was auch bei bei der Infoveranstaltung in der vergangenen Woche ein Thema war. Foto: Badenova Wärmeplus, Freiburg

Der geplante Bau des Windparks Rappneck beschäftigt unseren Leser Helmut Ruf aus Vöhrenbach









Nun soll er also kommen, der geplante Windpark Rappeneck. Fünf gigantisch 260 Meter hohe Windräder werden also den schmalen Höhenrücken zwischen Langenbach-Schönenbach und Rohrbach zieren. Laut Regionalverband und Regierungspräsidium alles in bester Ordnung. Kein Wort zur massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität der darunter lebenden Bewohner mit allen daraus resultierenden Nachteilen.