1 Der B 3-Abschnitt zwischen Kippenheim und Mietersheim ist in den kommenden Wochen nur einseitig befahrbar. Am Montagmorgen wurde die Ausfahrt des Kreisverkehrs am Kippenheimer Ortsausgang für den Verkehr gesperrt. Foto: Gieger

Die Bundesstraße zwischen Kippenheim und Mietersheim ist seit Montag einseitig gesperrt. Für Stau sorgte die Maßnahme noch nicht – wohl aber für Unmut in den betroffenen Lahrer Stadtteilen.









Wer in den kommenden vier Wochen aus Kippenheim nach Lahr fahren will, muss mehr Zeit einplanen. Denn am Montagmorgen gegen 8 Uhr hat die Firma, die die Baustelle auf der B 3 beschildert, die Zufahrt auf die Bundesstraße in Richtung Norden in Kippenheim gesperrt. Seitdem ist die Umleitung eingerichtet. Schilder am Kippenheimer Ortsausgang weisen darauf hin, die Zufahrt in den Kreisverkehr ist nicht mehr möglich.