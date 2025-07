Unfall auf der A 81 sorgt für langen Stau am Morgen

1 Ein Unfall auf der Autobahn sorgt schnell für einen Stau – so wie am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen Horb und Empfingen. (Symbolbild) Foto: Animaflora PicsStock - stock.adobe.com Ein Unfall auf der A 81 zwischen Horb und Empfingen sorgte am Dienstagmorgen für erhebliche Verzögerungen im Berufsverkehr.







Ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen hat auf der A81 in Fahrtrichtung Singen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, kollidierte gegen 6.37 Uhr ein Pkw zwischen Horb und Empfingen, kurz vor der Anschlussstelle Horb, alleinbeteiligt mit einer Betonwand am Ende einer Baustelle.