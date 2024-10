1 Unbekannte haben an einem Feldweg zwischen Schutterwald und Hohberg mehrere Behälter mit Altöl und Dieselkraftstoff entsorgt. Foto: Polizei

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mehrere Gebinde Altöl sowie Behälter mit Diesel auf einem Feldweg im Gewann Erlenfeld zwischen dem Hohberger Teilort Hofweier und dem Schutterwälder Ortsteil Höfen abgestellt.









Die Behälter waren teilweise offen, so dass das Öl in unbekannter Menge in das Gewässer des Hofweierer Dorfbachs gelangte, teilt die Polizei mit. Dieser wurde so auf einer Länge von etwa 50 Metern stromabwärts verunreinigt.