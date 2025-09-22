„Zwischen Himmel und Achterbahn“: Seelsorger des Europa-Parks geben in ihrem Buch Einblicke

Die Seelsorger Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger arbeiten in der Kirche des Europa-Parks. In ihrem Buch „Zwischen Himmel und Achterbahn“ geben die beiden besondere Einblicke.
Seit 20 Jahren besteht die „Kirche im Europa-Park“ als gemeinsame Einrichtung der Evangelischen Landeskirche und dem Erzbistum Freiburg mit dem Freizeitpark. Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger, Seelsorger im Europa-Park, berichten in ihrem im Verlag „Bene! Droemer/Knaur“ erschienenen Buch über die schönsten und verrücktesten Geschichten: passend zu 50 Jahre Europa-Park und 20 Jahre Kirche im Park.