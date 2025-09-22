„Zwischen Himmel und Achterbahn“: Seelsorger des Europa-Parks geben in ihrem Buch Einblicke

Die Seelsorger Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger arbeiten in der Kirche des Europa-Parks. In ihrem Buch „Zwischen Himmel und Achterbahn“ geben die beiden besondere Einblicke.

Seit 20 Jahren besteht die „Kirche im Europa-Park“ als gemeinsame Einrichtung der Evangelischen Landeskirche und dem Erzbistum Freiburg mit dem Freizeitpark. Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger, Seelsorger im Europa-Park, berichten in ihrem im Verlag „Bene! Droemer/Knaur“ erschienenen Buch über die schönsten und verrücktesten Geschichten: passend zu 50 Jahre Europa-Park und 20 Jahre Kirche im Park.

Mit einer eigenen Veranstaltung im „Santa Isabel“, an der auch offizielle Vertreter der beiden Kirchen, so unter anderem für die Evangelische Landeskirche Dekan Becker und für die Erzdiözese Freiburg Thomas Dietrich, für den Europa-Park Mauritia Mack und Jürgen Mack sowie Michael Kreft von Byren und viele weitere Gäste, insbesondere aus dem Bereich der ehrenamtlich Tätigen bei der Kirche im Europa-Park teilnahmen, konnte Verlagsleiter Stefan Wiesner viele Gäste zur Präsentation des Buches begrüßen. Gleichzeitig gab es Einblicke in die Arbeit der beiden Seelsorger.

Mauritia Mack sah in ihrem Grußwort eine besondere Freude, bei dieser Buchvorstellung im Rahmen von „50 Jahre Europa-Park“ gleichzeitig das 20-jährige Bestehen der „Kirche im Europa-Park“ zu begehen – denn diese sei ein fester Bestandteil des Freizeitparks geworden.

Erinnerungen an die Anfänge vor 20 Jahren

Glaube und Freizeit mit einander verbunden, finden sich im Buch von Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger in vielen Geschichten und Berichten, die von den beiden Diakonen gesammelt wurden und als eindrucksvolle Lektüre über Sehnsucht, Glaube, Freude und Leid der Park-Besucher berichten.

Begründet vor 20 Jahren von den beiden Diakonen Martin Lampeitl (evangelisch) und Andreas Wilhelm (katholisch), haben die beiden Kirchen im Europa-Park ein besonderes Angebot für das eigene Ich gegeben. Die Auseinandersetzung mit dem Glauben, die vielfältigen und auch ganz persönlichen Gespräche mit den Menschen, deren persönliche Gedanken und auch Sorgen, wie auch ihnen Perspektiven aufzuzeigen, ihnen Freude und auch Zuversicht zu übermitteln, das werde in vielfältiger Weise in Anspruch genommen.

In einer Talkrunde mit den beiden Seelsorgern, moderiert durch den Berliner Fabian Vogt – der als Künstler ein Lied des Maskottchens der Kirche im Europa-Park komponiert hat – gaben die Autoren Ziegler und Schneeberger einen aktuellen Einblick in die umfangreiche Tätigkeit der Park-Kirche, die sich in den Geschichten im neuen Buch widerspiegelt.

Autoren präsentieren ihr Werk bei Talkrunde

Sie berichteten über ihre vielseitige Arbeit, die Verbindung der Menschen, im Gespräch sein, Antworten geben auf Fragen und für die vielen Menschen da sein, die „Ja“ sagen, wo so viele Menschen „Nein“ sagen. Dies alles zeige sich im Buch, ein Spiegelbild des täglichen Lebens in der „Kirche im Europa-Park“.

„Wir sind mit Menschen unterwegs“, so Andrea Ziegler, „die sich bei uns und mit uns in der Kirche wohlfühlen“. Schneeberger fügt hinzu: „Wir laden nicht zu katholischen, evangelischen oder ökumenischen, sondern zu gemeinsamen Gottesdiensten ein.

Schneeberger stellte fest: „Es ist fantastisch hier mit vielen Ehrenamtlichen die Kirche im Europa-Park zu verwirklichen. Und nicht zuletzt berichten wir mit dem Buch ,Zwischen Himmel und Achterbahn’ über diese segensreiche und vielseitige Arbeit im Dienste der Menschen und freuen uns, mit den vielen Geschichten auch zu zeigen, dass der christliche Glaube einen Platz mitten im Leben hat.“

Weitere Infos zum Buch

Das Werk „Zwischen Himmel und Achterbahn“ von Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger umfasst 192 Seiten. Das Buch wurde bei dem christlichen Verlag „Bene!/Droemer Knaur“ veröffentlicht und ist für 18 Euro erhältlich.