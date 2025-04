Superstar im Interview Zehn Minuten mit Alvaro Soler

So lange nämlich war das Zeitfenster, das den Journalisten am Interview-Tag mit dem Superstar eingeräumt wurde. Im Videocall verrät der Sänger, worauf er sich bei seinem Konzert im Juli in Balingen freut, und wie er sich auf den Gig vorbereitet.