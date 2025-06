Protest gegen B 27-Ausbau hält an

1 Klimaaktivisten haben Baumstämme nördlich von Tübingen weiß markiert: Die Bäume sollen für den Bau des Schindhaubasistunnels gerodet werden. Foto: Aktivistengruppe Tübingen „Verkehrswende statt Baum-Ende“ – das ist auf Bannern zu lesen, die Klimaaktivisten in einem Wald nördlich von Tübingen aufgehangen haben.







Klimaaktivisten protestieren in Tübingen weiterhin gegen den Bau des Schindhaubasistunnels: In der Nacht auf Montag markierten sie Bäume, die für den Bau des Tunnels weichen müssen. Darüber informieren die Aktivisten in einer Pressemitteilung. Demnach sei bei der Aktion Löschkalk verwendet worden, der umweltverträglich sei.