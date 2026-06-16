Zwischen Hechingen und Tübingen: B27 wird wohl über Monate gesperrt - Umleitungen kommen

Wenn von Juli bis Oktober die B 27 zwischen Ofterdingen und Bodelshausen gesperrt ist, gibt es keine Alternative zur Umleitung über Dettingen und Weiler oder über die Alb.

Dass die Fahrbahn stellenweise total marode ist, merkt man, wenn man an der Ofterdinger Steige bergaufwärts auf der rechten Spur nicht ganz links fährt. In Bad Sebastiansweiler gibt der Belag ebenfalls nach. Die Folge: Die Fernstraße wird ab Juli – der genaue Termin steht offenbar noch aus – bis wahrscheinlich sogar Oktober gesperrt.​

Wer die Strecke für den Weg zur Arbeit oder aus anderen Gründen benutzen muss, auf den kommen sehr weite Umleitungen zu. Denn die Ofterdinger wollen das Sträßle, das oben am Berg nach Bodelshausen führt, sperren.​

Vier Monate B-27-Sperrung

​„Einen sechsstelligen Betrag gibt die Gemeinde jährlich aus, um die Verbindungsstraße instand zu halten“, sagt Ofterdingens Bürgermeister Simon Wagner. Denn die enge Straße wird gerne als Ausweichstrecke genutzt – wenn die B 27 dicht ist: Stau, Unfall oder auch mal wieder eine Sperrung. Die offizielle Umleitung führt dann klassischerweise über Ofterdingen nach Dettingen, Richtung Hirrlingen nach Bodelshausen.

Auch dort schiebt sich der Verkehr dann zäh durch den Ort. „Das sind im Schnitt 40.000 Fahrzeuge, die bei uns durch den Ort fahren“, sagt Wagner. Und nicht wenige davon kürzen ab: über besagte Gemeindeverbindungsstraße.​

Und weil die Kosten im sechsstelligen Bereich schlussendlich an der Gemeinde hängen bleiben, soll es dieses Mal anders laufen. Ofterdingen hat beim Regierungspräsidium beantragt, die Straße ab Juli sperren zu lassen. Ab Juli nämlich ist der B-27-Streckenabschnitt zwischen Bodelshausen und Ofterdingen gesperrt. Für voraussichtlich vier Monate.​

Bürgermeister ist besorgt

​Der Bodelshausener Bürgermeister Florian King hatte schon seine Befürchtungen geäußert, dass eine Sanierung dieses Streckenabschnitts den geplanten Aus- und Neubau der B 27 zunichtemachen könnte. Es entstehe der Eindruck, schrieb er in einem offenen Brief an das Planungsteam B 27 und das RP, „dass durch die Sanierung des Bestands Fakten geschaffen werden, die eine Realisierung der Neutrassierung weiter in die Zukunft verschieben oder faktisch infrage stellen“. Denn wer hat schon Eile, ein Projekt zum Ausbau weiterzuverfolgen, wenn sich Lärm und Verkehrsfluss durch die Sanierung deutlich verbessert haben werden? „Dies würde die ohnehin bereits verzögerte Neutrassierung weiter entwerten und letztlich ihre Realisierungschancen erheblich reduzieren“, so King.​

Im Februar vergangenen Jahres reichten Nabu und BUND eine Anfechtungsklage gegen die Endelbergtrasse beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim ein, unterstützt von dem Bündnis nachhaltige Mobilität Steinlachtal und dem Landesnaturschutzverband (LNV). Die Auswirkungen der Trasse auf besonders geschützte Lebensräume, Biotope und Tierarten seien gravierender, als die Planer annehmen, hieß es in der Kritik. Seitdem liegt der Ausbau als Akte beim Gericht. Simon Wagner nutzte deshalb gleich den Besuch des frisch nach gekürten CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Naser vergangene Woche in Ofterdingen, um das Thema wieder ins Augenmerk der Politik zu holen. „Wenn der Verbindungsweg während Sperrungen der B 27 offen ist, ist er nachher nicht mehr befahrbar“, sagte Wagner. „Und wir als Gemeinde bekommen für die Instandsetzung danach eben keine Mittel vom Bund.“​

Klagen legen Verwaltung lahm

​Für die CDU und mit ihr Christoph Naser gelten der vierspurige Ausbau der B 27 sowie die Erweiterung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb als zentrale Infrastrukturprojekte der Region. „Wir müssen den vierspurigen Ausbau fokussieren“, sagte Naser in Ofterdingen. Umso wichtiger sei es, fand der Ofterdinger Stadtrat Jürgen Armbruster, Projekte auch zügig umzusetzen: „Man kann nicht planen und dann warten, bis irgendwann Geld da ist. Wenn eine Straße geplant wird, muss man sie auch schnell umsetzen, nicht erst 25 Jahre später.“ Das sah Naser genauso. Es sei mittlerweile ein Symptom bei großen Bauprojekten, dass man nicht vorankomme, weil irgendjemand gegen irgendetwas klagt, sagte Naser: „Das bremst uns enorm aus und treibt Verwaltungen in den Wahnsinn. Und das betrifft nicht nur den Straßenbau.“​

Für die anstehende aktuelle Sperrung bringt der Gestaltungswille der CDU den Ofterdingern natürlich nicht viel. Deshalb hat die Gemeinde nun selbst versucht, eine Lösung für die B-27-Sperrung zu finden: die gleichzeitige Sperrung des Verbindungswegs. Damit die Gemeinde am Ende wenigstens nicht wieder auf den Kosten sitzenbleibt. Sperren kann die Straße aber nur das Regierungspräsidium. Eine Antwort steht noch aus.​