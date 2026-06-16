Zwischen Hechingen und Tübingen: B27 wird wohl über Monate gesperrt - Umleitungen kommen

Wenn von Juli bis Oktober die B 27 zwischen Ofterdingen und Bodelshausen gesperrt ist, gibt es keine Alternative zur Umleitung über Dettingen und Weiler oder über die Alb.
Dass die Fahrbahn stellenweise total marode ist, merkt man, wenn man an der Ofterdinger Steige bergaufwärts auf der rechten Spur nicht ganz links fährt. In Bad Sebastiansweiler gibt der Belag ebenfalls nach. Die Folge: Die Fernstraße wird ab Juli – der genaue Termin steht offenbar noch aus – bis wahrscheinlich sogar Oktober gesperrt.