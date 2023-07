Die Asphaltschicht der B 32 wird zwischen Hechingen-Mitte und Schlatt erneuert. Was Autofahrer nun wissen müssen.

Das Regierungspräsidium lässt ab Montag, 14. August, die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht der Bundesstraße 32 zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte und Hechingen-Schlatt erneuern.

In Teilbereichen wird wegen Verdrückungen und Rissbildungen auch die Asphalttragschicht ausgetauscht. Im Baustellenbereich befinden sich mehrere Bauwerke bei denen begleitend kleinere Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Ergänzend finden notwendige Unterhaltungsarbeiten im Straßenraum statt. Gutes Wetter vorausgesetzt, werden die Arbeiten bis Mitte Oktober abgeschlossen.

Die Baumaßnahme ist in mehrere Bauabschnitte untergliedert. Vor dem Baubeginn erfolgen vorbereitende Arbeiten, die am heutigen Montag, 31. Juli, starten:

Vorbereitende Arbeiten ab Montag, 31. Juli

Ab Montag, 31. Juli 2023, wird der nordöstliche Parallelweg zwischen Schlatt und der Auffahrt bei der Firma Martin Baur für den Rad- und Landwirtschaftsverkehr gesperrt, um Instandsetzungsarbeiten auszuführen.

Erster Bauabschnitt auf der B 32 ab Montag, 14. August

Der Bauabschnitt 1 betrifft den Fahrstreifen von Schlatt bis zum Astbauwerk in Fahrtrichtung Hechingen Nord, B 27.

Verkehrsführung

Während der Baumaßnahmen steht in Fahrtrichtung Hechingen und in Fahrtrichtung Hechingen-Schlatt jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im Bauabschnitt 1 wird der Fahrstreifen der B 32 von Schlatt nach Hechingen saniert.

Der Fahrstreifen von Schlatt nach Hechingen und der Überholstreifen werden hierzu gesperrt. Der Verkehr von Hechingen nach Schlatt wird auf den rechten Fahrstreifen verlegt. Der Verkehr von Schlatt nach Hechingen nutzt den nordöstlich verlaufenden Parallelweg. Von Schlatt kommend ist nur die Zufahrt nach Hechingen-Mitte, B 27 möglich. Der gesamte Verkehr nach Schlatt wird über Hechingen-Mitte umgeleitet.

Die Anschlussstelle Hechingen-Nord bleibt im Bauabschnitt 1 für eine Zu- beziehungsweise Abfahrt von und nach Schlatt gesperrt.

Radwegführung/landwirtschaftlicher Verkehr

Der landwirtschaftliche Verkehr wird während der Baumaßnahme auf die B 32 verlegt. Die Beschilderung als Kraftfahrstraße ist in diesem Zeitraum aufgehoben. Der Radverkehr wird in beide Fahrtrichtungen auf die bestehende Radroute zwischen Schlatt und Stetten, entlang der Bahnlinie, verlegt.

Die Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum im Bauabschnitt 1 kann nur aus Fahrtrichtung Schlatt erfolgen. Der Verkehr aus Hechingen wird bis nach Schlatt geführt, eine Wendemöglichkeit ist ausgeschildert. Die Ausfahrt aus dem Abfallwirtschaftszentrum erfolgt in Fahrtrichtung Hechingen-Mitte, eine Wendemöglichkeit besteht in Fahrtrichtung Schlatt beim Kreisverkehrsplatz an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte.

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden.