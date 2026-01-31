Zwischen Hechingen und Balingen B27 nach schwerem Unfall gesperrt Julia Gern 31.01.2026 - 22:44 Uhr Auf der B27 bei Hechingen ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Link kopiert Nach ersten Angaben der Polizei kam es auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen auf Höhe der Abfahrt Domäne/Brielhof zu einem Unfall. Mehrere Fahrzeuge sind demnach beteiligt. Offenbar gibt es Verletzte. Rettungskräfte sind laut Polizei im Einsatz. Die Bundesstraße ist während des Einsatzes gesperrt. Weitere Details zum Unfall auf der B27 waren zunächst nicht bekannt.