Zwischen Haslach und Fischerbach: Neue Brücke für Verkehr freigegeben

Vorzeigeprojekt, Symbol und Innovation: Die Kinzigbrücke samt neuer Kreisstraßenverbindung zwischen Haslach und Fischerbach ist am Donnerstagnachmittag offiziell eröffnet worden. Der Bau hatte 2024 begonnen. Bis zu 40 Tonnen Maximallast kann das Bauwerk tragen. Den ersten Belastungstest bestand die Brücke schon mit der Überfahrt zweier Feuerwehrfahrzeuge, während sich ein ganzer Bahnhof an Gratulanten und am Bau Mitwirkenden vor der neuen Brücke versammelte, um die Freigabe des neuen Verbindungsstücks zwischen Haslach und Fischerbach zu feiern. Nach einem Musikstück der Stadtkapelle Haslach sowie der Trachtenkapelle Fischerbach eröffnete Landrat Thorsten Erny den Reigen der Redner.

Zwei Kapellen sorgen für musikalischen Rahmen „Heute geht es um mehr als eine Brücke“, erklärte er. „Es geht um eine Verbindung, auf die viele lange gewartet haben. Mit dieser Brücke schließen wir ein wichtiges Kapitel ab.“ Er erinnerte daran, dass die Archebrücke, die bisher als einziges Bindeglied zwischen Haslach und Fischerbach gedient hatte, schon lange in einem schlechten Zustand sei, weshalb eine „tragfähige Lösung“ benötigt wurde. „Und die steht heute vor uns“, freute sich der Landrat. Mit der neuen Brücke sei nicht nur eine schnellere Verbindung für Autos, sondern auch für Radfahrer geschaffen worden. Zum ersten Mal gebe es eine durchgehende Radwegstrecke zwischen den beiden Orten. Erny hob außerdem den innovativen Charakter der Brücke hervor. Bundesweit gebe es keine andere Brücke für den Schwerlastverkehr mit einer Länge von 136 Metern, die in Holz-Beton-Verbundbauweise errichtet wurde.

Auch Verkehrsministerin Nicole Razavi betonte die Einzigartigkeit der Brücke und meinte in diesem Zusammenhang: „Darauf können wir stolz sein.“ Und: „Wir tun gut daran, wenn wir solche Projekte nicht nur in Metropolregionen umsetzen.“ Bauwerke dieser Art seien entscheidend für die Infrastruktur und damit für Wirtschaft, Ehrenamt, Tourismus und Freizeit. Sie ging außerdem noch einmal auf die Finanzierung des Bauwerks und die damit verbundenen Förderungen ein (siehe Info).

Landrat Thorsten Erny (Sechster von rechts); Verkehrsministerin Nicole Razavi (links neben Erny); Ministerin Marion Gentges (rechts neben Erny); Regierungspräsident Carsten Gabbert (Vieter von rechts.) sowie zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Gesellschaft und der Region gaben die neue Brücke mit dem Durchschneiden des BAnds offiziell für den Verkehr frei. Foto: Hockenjos

„Die Brücke verbindet das Heute mit dem Morgen“, meinte Landwirtschaftsministerin Marion Gentges eingangs. Das Projekt sei dank der Verwendung von Holz „zukunftsweisend und nachhaltig“. „Für mich ist die Brücke ein ökologisches, technisches und optisches Highlight der Region“, sagte sie. Dass die Nutzung von Holz außerdem unabhängiger von globalen Lieferketten mache, sei in diesen Zeiten durchaus von Vorteil.

Planung der Umfahrung wird länger dauern

Auch Regierungspräsident Carsten Gabbert freute sich, dass das „schöne Projekt“ erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Bei aller Freude gab er aber auch bekannt, dass andere Dinge länger dauern werden: „Vor anderthalb Jahren hatten wir angekündigt, bis Ende 2026 mit den konkreten Planungen für die Haslacher Umfahrung zu beginnen. Das werden wir leider nicht ganz schaffen“, so Gabbert.

„Heutiger Hauptdarsteller ist die Brücke“, betonte Haslachs Bürgermeister Armin Hansmann. Sie sei ein Ausrufezeichen für die Beziehungen zwischen den Kommunen und ein Symbol für die gute interkommunale Zusammenarbeit.

Foto: Reinhard

Fischerbachs Bürgermeister Thomas Schneider erinnerte sich noch an die Anfänge des Projekts. Zunächst habe die Überlegung im Raum gestanden, die marode Archebrücke teuer zu sanieren, bevor man sich entschied, eine neue Brücke zu bauen. Hansmanns Vorgänger Philipp Saar und Schneider seien sich sofort über deren Verlauf einig gewesen: Es sollte die Strecke mit der kürzesten Verbindung werden. Auch mit seinem Vorschlag für eine Holzbrücke sei er „offene Türen eingerannt“. „Das Holz ist in der Brücke vielleicht nur ein kleines Bauteil, aber ein großes Vorbild“, meinte Schneider. In diesem Zusammenhang lobte er das Engagement von Joachim Prinzbach, der genau wie Schneider von Haus aus Förster ist und im Kreistag für die Holzbauweise geworben habe.

Die beiden Pfarrer Michael Lienhard und Benedikt Mangold segneten die Brücke anschließend ökumenisch.

Kosten und Förderungen

Das Gesamtprojekt „K 5357 Fischerbach–Haslach“ einschließlich Planung und Grunderwerb kostet voraussichtlich rund 16,4 Millionen Euro. Rund 7,8 Millionen Euro stammen aus Fördermitteln von Bund und Land.Die Kreisstraße einschließlich der Brücke wird über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gefördert. Für den Radweg fließen Mittel aus dem Bundesprogramm „Stadt und Land“ sowie aus Landesmitteln. Darüber hinaus wurde die innovative Holz-Beton-Bauweise durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Rahmen des Holz-Innovationsprogramms unterstützt.