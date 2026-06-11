Zwischen Haslach und Fischerbach: Neue Brücke für Verkehr freigegeben

Die neue Verbindung zwischen Haslach und Fischerbach ist eröffnet. Vertreter aus Politik und Verwaltung würdigten das Bauwerk als wichtigen Lückenschluss.
Vorzeigeprojekt, Symbol und Innovation: Die Kinzigbrücke samt neuer Kreisstraßenverbindung zwischen Haslach und Fischerbach ist am Donnerstagnachmittag offiziell eröffnet worden. Der Bau hatte 2024 begonnen. Bis zu 40 Tonnen Maximallast kann das Bauwerk tragen. Den ersten Belastungstest bestand die Brücke schon mit der Überfahrt zweier Feuerwehrfahrzeuge, während sich ein ganzer Bahnhof an Gratulanten und am Bau Mitwirkenden vor der neuen Brücke versammelte, um die Freigabe des neuen Verbindungsstücks zwischen Haslach und Fischerbach zu feiern. Nach einem Musikstück der Stadtkapelle Haslach sowie der Trachtenkapelle Fischerbach eröffnete Landrat Thorsten Erny den Reigen der Redner.