Zwischen Haigerloch und Bisingen Radweg an der B463 wird gesperrt (red/pm) 19.02.2026 - 11:54 Uhr 1 Fahrradfahrer müssen eine Umleitung nehmen. Foto: picture alliance / dpa-tmn Wegen Baumfällarbeiten wird entlang der B463 bei Bisingen eine Umleitung eingerichtet. Link kopiert Vom 23. bis voraussichtlich 27. Februar muss der Radweg entlang der Bundesstraße 463 zwischen Owingen und Bisingen aufgrund von Baumfällarbeiten gesperrt werden. Betroffen davon ist der Bereich unterhalb des Klärwerks Bisingen. Der Radverkehr wird in dieser Zeit entlang des Asphaltmischwerks über die Straße Kühler Grund durch Engstlatter Gemarkung umgeleitet.