Noch sind die Umleitungsschilder durchgestrichen, doch ab Montag ist die B 463 zwischen Iselshausen und Gündringen gesperrt.

Ab Montag, 27. März ist die Bundesstraße 463 zwischen Iselshausen und Gündringen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es wird über Vollmaringen und Hochdorf umgeleitet.









Es ist zwar nur ein vergleichsweise kleines Stück, doch die Auswirkungen werden schon spürbar sein. Wie das Landratsamt Calw in einer Pressemitteilung ankündigt, beginnen am Montag, 27. März zunächst Forstarbeiten entlang der Bundesstraße 463.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Iselshausen und Gündringen. „Umfangreiche Gehölz- und Pflegearbeiten“ will der Forst entlang der Bundesstraße durchführen. Dafür soll die B 463 in diesem Bereich auch komplett gesperrt werden.

Es folgen Sanierungsarbeiten

Der Kreis Calw plant diese Forstarbeiten in einer Woche abschließen zu können. Doch die Straße bleibt in dem Abschnitt weiter gesperrt. Denn nach den Gehölzpflegearbeiten geht es mit Sanierungsarbeiten direkt auf der B 463 weiter.

Im Auftrag des Bundes werde die Straße von der Abteilung Straßenbau und Verkehr des Landratsamtes Calw saniert. „Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Mai andauern“, teilt das Landratsamt weiter mit. Und auch die Sperrung wird sich so lange hinziehen.

Kosten von 750 000 Euro

Es handelt sich um eine Fahrbahndeckenerneuerung auf einer Strecke von 2,3 Kilometern. Die Kosten belaufen sich auf rund 750 000 Euro.

Die Vollsperrung der Bundesstraße beginnt in Iselshausen nach dem Schulweg und endet in Gündringen vor dem Einmündungsbereich der Kreisstraße 4344 in Richtung Vollmaringen.

Es wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über Hochdorf und Vollmaringen über die B 463, die L 353, die K 4345 und die K 4346.