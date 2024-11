Zwischen Grosselfingen und Rangendingen: Unter dieser Bedingung öffnet die L 391 bereits am Montag

Viele Autofahrer haben in den vergangenen zwei Wochen Geduld mitbringen müssen. Doch nun rückt das Ende der Bauarbeiten an der L391 in greifbare Nähe. Doch nur wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, öffnet die Verbindung zwischen Rangendingen und Grosselfingen am Montag, 11. November, wieder.