Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Wilflingen und Gosheim ist ein Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf der K 5545 von Gosheim kommend in Richtung Wilfingen unterwegs. Auf der Strecke verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab.

Dabei prallte der BMW des Fahrers mit Straßenschildern zusammen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Den Schaden an den Schildern beziffert die Polizei mit etwa 1000 Euro.