Zwischen Dettlingen und Schopfloch entdeckt: Wo kommt denn dieser Pfau her?

1 Dieser Pfau wurde zwischen Horb-Dettlingen und Schopfloch gefunden. Der Besitzer konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Foto: Dießner

Diese Frage stellten sich Tierschützer zuletzt in Horb. Denn ein herrenloses Tier wurde zwischen Dettlingen und Schopfloch gefunden. Wollte jemand das Tier loswerden? Wir sagen, wie es dem Pfau geht und warum die Haltung nicht ganz so einfach ist.









Ein Pfau ist imposant, sein prächtiges Gefieder ist ein Hingucker. Kein Wunder also, dass es mittlerweile immer mehr Menschen gibt, die sich einen eigenen Pfau halten wollen. Das ist in Deutschland auch nicht verboten. Doch es ist gar nicht so einfach, so ein Tier zu halten. War das der Grund, warum ein Pfau-Besitzer sein Tier nicht mehr haben wollte?