1 Sogenannte Benzinbettler haben Autofahrer auf der L 385 angehalten und um Geld angebettelt. (Symbolfoto) Foto: anatoliy_gleb/Shutterstock

Zwei Männer haben am Freitagabend Verkehrsteilnehmer auf der L 385 zwischen Dettingen und Ofterdingen um Geld für Benzin angebettelt.









Ein aufmerksamer Autofahrer meldete am Freitagabend gegen 19 Uhr der Polizei, dass zwei Männer mit einem Fahrzeug auf der Landesstraße 385 zwischen Dettingen und Ofterdingen stehen und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer nach Geld für Benzin anbetteln würden. Dies gab das Polizeipräsidium Reutlingen am Samstag in einer Mitteilung bekannt.