Wer überlegt, was man in der Zeit zwischen den Jahren unternehmen kann: Rottweil und Umgebung bietet vielerlei Möglichkeiten. Hier unsere Tipps.

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber, aber zwischen den Jahren ist oft viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Doch wohin könnte man gehen, ist hier oft die Frage. Wir haben ein paar Ideen für Ausflugstipps zusammengetragen.

Adventsweg Wellendingen

Adventsweg Wellendingen: Bereits zum Mal gibt es in Wellendingen einen Adventsweg mit hübsch gestalteten Stationen, die zum Entdecken und Ausprobieren einladen. Vereine, Kindergärten und Organisationen haben die Stationen mit viel Liebe zu Detail gestaltet. Und der Weg, der noch bis in den Januar hinein begangen werden kann, ist ein schönes Ausflugsziel für Familien.

Der Adventsweg in Wellendingen ist ein lohnenswertes Ausflugsziel zwischen den Jahren. Auch viele andere Ziele locken. Foto: Siegmeier

Die Strecke ist ohne Steigungen und kann auch mit Kinderwagen oder Laufrad hervorragend gemeistert werden. Der Weg ist ein Erlebnis für Jung und Alt. Und an der Hütte gibt es überwiegend an den Wochenenden eine Bewirtung. Die Besucherinnen und Besucher müssen einfach nur den Sternen folgen.

Die Schafstour

Die Schafstour verspricht eine spannende Schnitzeljagd durch die Rottweiler Innenstadt, bei der Spaß garantiert ist und Rätselfreunde voll auf ihre Kosten kommen. Auch wenn manche Frage ein bisschen knifflig ist, in einer kleinen Gruppe oder mit der Familie sind die Aufgaben meist schnell gelöst. Die Tour verspricht gut zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung. Tickets gibt’s in der Touristinfo oder der Buchhandlung Klein.

Engelweg Herrenzimmern

Die Gemeinde Herrenzimmern lädt auf den „Engelweg“ ein. Hier warten 16 liebevoll gestaltete Stationen auf die Besucher, die zum Nachdenken, Kreativwerden oder Staunen anregen und ist ein guter Tipp für einen abendlichen Winterspaziergang. An jeder Station gibt es einen Spruch zur Weihnachtszeit. Startpunkt ist gegenüber dem Gasthaus „Sonne“ in der Ortsmitte. Von da aus führt der Engelweg die Kirchstraße entlang hinunter bis zur Jakobuskirche, zum Friedhof und dann wieder hoch zum Parkplatz. Die Strecke ist etwa 800 Meter lang und problemlos begehbar. Der Engelweg kann noch bis zum 3. Januar begangen werden. Auch in Böhringen lockt bis 6. Januar ein schöner Weihnachtsweg.

Krippen in der Stadt

Wer sich gerne besondere Krippen anschauen möchte, der kann in Rottweil auf Entdeckungstour gehen. Eine besonders schöne Krippe – in neuromantischem Stil – gibt es im Heilig-Kreuz-Münster zu sehen. Sie steht beim Marienaltar. Die nächste Krippe wartet in der Kapellenkirche. Sie ist eine Besonderheit, denn sie ist eine Brettkrippe, die Joseph Firtmair um 1733 geschaffen hat. Auch in der Auferstehung-Christi-Kirche, in der Ruhe-Christi-Kirche und in der Pelagius-Basilika in der Altstadt gibt es schöne Krippen zu entdecken.

Der Geschichts- und Altertumsverein lädt übrigens im Rahmen seines Führungsprogramms am Samstag, 4. Januar, um 15 Uhr zu einem nachweihnachtlichen Krippenrundgang in der Rottweiler Innenstadt mit Ingrid und Bernhard Rüth ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Stadtmuseum.