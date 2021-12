1 Johannes Huß im sehr gelungenen Weihnachtstrikot der Wild Wings. Foto: Sigwart

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Viele Menschen können nun in Ruhe das Weihnachtsfest genießen. Die Eishockey-Profis hingegen müssen in den kommenden Tagen ein extremes Programm in der DEL abspulen.















Link kopiert

Eishockey-Profis und Weihnachten. Dies passt aufgrund des engen Terminplans in der DEL kaum zusammen. Und dies seit Jahren. Für die Wild Wings ist es aber dieses Mal mit zwei Auswärtsspielen noch extremer als sonst. Verteidiger und Nationalspieler Johannes Huß erzählt uns, wie er in den kommenden Tagen sein Programm zwischen Eis und Familienfest abspult. Aber wir sprachen auch über sein persönlich erfolgreiches Jahr, seine Gedanken zu Corona, über seine Chancen für eine Olympiateilnahme und am Ende – nur ein klein wenig – über die Krise seines Schwenninger Teams. Schließlich haben wir ja gerade ein besinnliche Zeit.