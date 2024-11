1 Die Brücke im Welzbergweg ist dicht: Ein Lastwagen ist beim Versuch hindurchzufahren, hängengeblieben. Züge können derzeit nicht fahren. Foto: Verena Parage

Die Fahrt endete jäh: Ein Zug musste am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bei Hirsau anhalten. Der Lokführer hatte die Nachricht erhalten, dass es Schäden an einer Brücke auf der weiteren Strecke gebe.









Üblicherweise, an normalen Tagen, verkehrt die Kulturbahn zwischen Pforzheim und Hochdorf, macht auch Halt in Calw und Nagold. Am Dienstag in dieser Woche war kein normaler Tag.