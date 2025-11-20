Zwischen Brogen und Hardt: Kreisstraße ist bald wieder befahrbar

Die Kreisstraße zwischen Brogen und Hardt ist ab Samstag, 22. November, wieder für den Verkehr freigegeben.
Die Bauarbeiten für den Ausbau der Kreisstraße mit Radweg verliefen bisher sehr gut, teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Dort liegt die Federführung für die kreisübergreifende Maßnahme. Diese beinhaltete die Sanierung und Verbreiterung der Straße zwischen Hardt und St. Georgen. Zudem wurde auf der engen und gefährlichen Strecke ein Radweg angelegt, was die Sicherheit deutlich erhöhen dürfte.