Blick auf die mittlerweile abgerissene Eisenbahnbrücke über die Autobahn: Das neue Bauwerk ist nun fertig betoniert.

Für den Abbau des Traggerüstes und der Verschalung der neuen Eisenbahnbrücke zwischen Böblingen und Sindelfingen muss die A 81 von Freitagabend bis Sonntagmorgen komplett gesperrt werden. Der Schienenverkehr läuft unberührt weiter.















Am Samstag nach Böblingen oder Sindelfingen mit dem Auto? Keine so gute Idee. Die neue Eisenbahnbrücke der Rankbachbahn zwischen Böblingen und Sindelfingen ist fertig betoniert, jetzt müssen Traggerüst und Verschalung des Bauwerks abgebaut werden. Dies gehe nur unter einer Vollsperrung der Autobahn, teilt die Deutsche Bahn mit. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Sperrung.

Wann wird gesperrt? Am kommenden Freitagabend, 23. September, um 22 Uhr riegeln die Arbeiter die Fahrbahnen für den Verkehr ab. Wenn alles planmäßig verläuft, heben sie die Sperrung am Morgen des Sonntags, 25. September, um 9 Uhr wieder auf.

Welcher Abschnitt ist betroffen? Gesperrt wird diesmal nur der Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost. Von Süden kommend, wird der Verkehr über die Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen ausgeleitet, von Stuttgart kommend geht es an der Ausfahrt Sindelfingen-Ost runter.

Wie verläuft die Umleitung? Die Planer leiten den Verkehr aus Richtung Singen über die Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen Richtung Böblingen und den Mercaden-Kreisel in die Talstraße, Sindelfinger Straße und am ehemaligen Smart-Areal entlang Richtung S-Bahn-Haltestelle Goldberg. Von dort gelangt man über die neue Querspange-Ost zurück auf die Autobahn. Aus Richtung Stuttgart ist diese Umleitung in gegenläufiger Richtung ausgeschildert. Wer aus Süden auf die A8 Richtung Karlsruhe möchte, sollte schon vorher an der Ausfahrt Böblingen-Hulb auf die B 464 Richtung Renningen wechseln, um das Kreuz Stuttgart zu meiden.

Was ist der Grund für die Sperrung? Auslöser sind die Baumaßnahmen der Deutschen Bahn. An diesem Wochenende geht der Bau der neuen Eisenbahnbrücke zwischen Böblingen und Sindelfingen in seinen nächsten Abschnitt. Das 110 Meter lange neue Brückenbauwerk für die Rankbachbahn ist fertig betoniert. Jetzt folgt der Abbau des Tragegerüstes und der Verschalung. Dieses wurde in überhöhter Bauweise errichtet, damit Lastwagen auf der Autobahn noch unten durch passen, sagt der zuständige DB-Projektleiter Thomas Galfe. Für den Rückbau des Gerüsts muss der Verkehr kurzfristig umgeleitet werden. In einem weiteren Schritt wird die neue Brücke dann zentimeterweise abgesenkt, bis sie ihre endgültige Lage erreicht hat. Dieses sogenannte Abstapeln geschieht dann über dem laufendem Autobahnverkehr.

Warum war eine neue Brücke notwendig geworden? Die Eisenbahn muss künftig eine deutlich breitere A 81 überqueren. Die alte Brücke wurde im April dieses Jahres spektakulär abgerissen. Der Bahnverkehr rollt daher schon seit Oktober 2021 über die größte Behelfsbrücke der Deutschen Bahn, die bereits im April des vergangenen Jahres neben der alten Brücke aufgestellt wurde. Voraussichtlich im April des kommenden Jahres, also zwei Jahre später, wird die neue Eisenbahnbrücke für den Zugverkehr freigegeben. Die Kosten für das neue Bauwerk bezifferte die Deutsche Bahn zu Beginn der Bauarbeiten auf 24 Millionen Euro.

Wie weit ist der Ausbau der A 81 gerade? Die künftig sechs Fahrspuren benötigen deutlich mehr Platz in der Breite. Bevor die Autobahn ausgebaut und mit einem Deckel eingehaust werden kann, müssen daher zunächst die Brücken und Unterführungen neu und breiter errichtet werden. Abgerissen wurde schon der erste Teil der Brücke der Calwer Straße zwischen Böblingen und Dagersheim. Der Verkehr wird seitdem einspurig in beiden Richtungen noch über das alte Brückenteil geführt. Voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres soll der erste Teil der neuen Brücke über die Autobahn fertig werden, sagt Projektsprecherin Pia Verheyen.

Parallel dazu laufen derzeit auf der Böblinger Seite der A 81 die Vorarbeiten für die behelfsmäßigen Fahrspuren. Voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November soll der Verkehr Richtung Stuttgart dann auf diese umgeleitet werden, damit die eigentlichen Arbeiten an der verbreiterten Autobahn starten können.

Wann ist die nächste Sperrung zu erwarten? Sobald der erste neue Brückenteil Richtung Dagersheim fertig ist, steht der Abbruch des zweiten alten Brückenteils an. Das wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres der Fall sein.

Die vierte Vollsperrung

Ausbau der A 81

Im Zuge der Verbreiterung und Überdeckelung der Autobahn muss diese immer wieder für den Verkehr gesperrt werden, die bevorstehende ist die vierte Sperrung innerhalb eines Jahres.

Zwölf Bauwerke

müssen für die verbreiterte Autobahn neu errichtet werden, darunter fünf Brücken.

Eisenbahnbrücke

Die Brücke der Rankbachbahn (S 60) muss ebenfalls neu gebaut und verlängert werden. Kostenpunkt: 24 Millionen Euro.

Kosten

Alles in allem belaufen sich die geschätzten Kosten des Gesamtprojekts auf 360 Millionen Euro (Stand 2021).