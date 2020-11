Zwischen Betra und Empfingen Warum bleibt Kreisstraße noch so lange gesperrt?

Kronenbitter weiß von vielen Bürgern, die die Öffnung der Straße nicht erwarten können: "Im Hinblick darauf, dass die Umleitungsstrecke über Fischingen derzeit auch in eine Richtung gesperrt ist und auf die anderen in der Umgebung bestehenden Straßensperrungen, wäre es nicht nur sinnvoll sondern auch notwendig, die Strecke Empfingen-Betra schnellstmöglich für den Verkehr freizugeben. Dies wäre nicht nur im Interesse der Verkehrsteilnehmer sondern im besonderen Interesse für die Bewohner und Geschäfte des Stadtteils Betra."

Die Aussage in der Kreistag-Vorlage, dass die geplante Fertigstellung bis Mai 2021 aus aktueller Sicht nicht gefährdet ist, sei bei dem derzeitigen Bauzustand eine Selbstverständlichkeit und entspricht nicht dem Ziel, die Straße baldmöglichst fertigzustellen. "Mit gutem Willen und normaler Wetterlage könnte, nicht nur nach meiner Auffassung, die Straße in den nächsten Wochen soweit fertiggestellt sein, dass sie dem Verkehr freigegeben werden kann."

Keine gute Antwort vom Landratsamt

Stimmt das? Nachfrage beim Landratsamt. Die Antwort ist keine positive für alle Verkehrsteilnehmer, die die Strecke gerne wieder nutzen möchten. Pressesprecherin Sabine Eisele sagt: "Das, was man dort sieht, ist eine reine Tragschicht aus Kalkmaterial. Das sieht normal aus, ist aber keine reguläre Fahrbahndecke. Die muss noch aufgebracht werden, um die Straße verkehrssicher zu machen." Und wann kann das erledigen werden? " Dafür ist es notwendig, dass der Boden konstant über sechs Grad ist. Das bedeutet, dass die Lufttemperatur konstant über 10 Grad liegen muss."

Das ist aber derzeit nicht so und wird auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht verlässlich so sein. Autofahrer müssen sich also noch bis mindestens zum nächsten Frühjahr gedulden, wenn nicht sogar bis Mai.