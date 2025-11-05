Zwischen Barbershop und Bar: Wie Debora Weisser mit SUI Studios Kunst mitten ins Villinger Zentrum holt

Mitten in der Villinger Färberstraße eröffnet Debora Weisser ihr Atelier SUI Studios. Die Künstlerin will Kunst erlebbar machen – und so zur Belebung der Innenstadt beitragen.
Galerie und Atelier – und das zwischen Barbershop und Bar in der Färberstraße, passt das denn? Eine Frage, die sich für die Villinger Künstlerin Debora Weisser gar nicht stellt. „Ich möchte mehr Berührung mit den Menschen. Die Kunst soll als Schnittstelle in alle Lebensbereiche dienen“, sagt die 34-Jährige. Und genau dafür zieht sie mit SUI Studios mitten in die Villinger Innenstadt.