Zwischen Barbershop und Bar: Wie Debora Weisser mit SUI Studios Kunst mitten ins Villinger Zentrum holt

Mitten in der Villinger Färberstraße eröffnet Debora Weisser ihr Atelier SUI Studios. Die Künstlerin will Kunst erlebbar machen – und so zur Belebung der Innenstadt beitragen.

Galerie und Atelier – und das zwischen Barbershop und Bar in der Färberstraße, passt das denn? Eine Frage, die sich für die Villinger Künstlerin Debora Weisser gar nicht stellt. „Ich möchte mehr Berührung mit den Menschen. Die Kunst soll als Schnittstelle in alle Lebensbereiche dienen“, sagt die 34-Jährige. Und genau dafür zieht sie mit SUI Studios mitten in die Villinger Innenstadt.

Dass das Konzept schon vor der Eröffnung am Samstag (10 bis 16 Uhr) für Aufsehen sorgt, zeigt ein Besuch vor Ort. Während Weisser im Atelier am Werkeln ist, blicken neugierige Passanten durch die Schaufenstergalerie, um einen Blick ins Innere werfen zu können.

Genau das ist es, was sich die freischaffende bildende Künstlerin wünscht. „Die Menschen sollen sehen, dass ich hier nicht im Barett stehe“, sagt sie lachend. Die Hemmschwelle für das Interesse an Kunst soll schwinden, „sie soll raus aus der Vitrine“, betont sie.

Denn immer wieder spüre sie beispielsweise bei Gesprächen Berührungsängste, wenn sie erzählt, dass sie Künstlerin ist. Vielfach habe sich die Szene sozio-kulturell verschlossen und Kunst erschaffen, die sich nur selbst legitimiert. „Von diesem Denken möchte ich wegkommen“, sagt die Villingerin. Schließlich gehe es nicht um Können und Wissen, sondern um das, was Kunst an Gefühlen auslösen und an Inspiration geben kann.

Sie möchte zur Lebendigkeit beitragen

Seit Jahren setzt sie deshalb auf Kooperationen, um die Hürden für Kunsterlebnisse niedrig zu halten – etwa mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen oder sozialen Trägern. Sie will Menschen die Möglichkeit geben, mitzuerleben, wie Kunst entsteht.

Deshalb entschloss sich die 34-Jährige, ihr Atelier von der Sebastian-Kneipp-Straße ins Villinger Zentrum zu verlegen. „Hier schlägt SUI Studios Wurzeln“, ist sie überzeugt. Denn Weisser möchte, und das betont sie mehrfach, einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. „Ich sehe das wie einen Auftrag: Ich liebe die Stadt und möchte zu einer Lebendigkeit beitragen.“

Sie gewinnt das Start-up-Paket der Stadt

Wie eine glückliche Fügung wirkte es da, dass sie auf die Ausschreibung für das Start-up-Programm der WIR VS mit ihren zahlreichen Partnern stieß. Mit dem Start-up-Paket VS sollen innovative Gründungsvorhaben unterstützt werden, die frischen Wind in die Innenstadt bringen. „Und ich habe das gesehen und gedacht: ‚Genau das mache ich!‘“ Weisser bewarb sich – und gewann.

Nicht nur deshalb bezeichnet sie sich als „Fan“ der WIR und der Citymanager: „Sie bemühen sich unglaublich, mit vielen Aktionen für Belebung zu sorgen.“ Dass nun ausgerechnet sie mit ihrer Mischung aus Atelier und Galerie das Start-up-Paket gewonnen hat, freute sie riesig: „Das Paket ist cool – wie genial ist es, dass ich nun die Hilfe der Netzwerkpartner habe?“

Eröffnung in der Stadt als Meilenstein

Egal ob finanzielle Unterstützung, Berichterstattung oder die Folierung der Schaufenster: Für die geplante Neueröffnung kommt die Unterstützung gerade recht – insbesondere, weil es in den seit Sommer angemieteten Räumen nun auf die Zielgerade geht. Ein Projekt, das sie als Meilenstein bezeichnet.

Geplant ist eine dauerhafte Schaufenstergalerie, die gleichzeitig einen Live-Einblick in ihre Arbeitsprozesse ermöglicht. Überhaupt soll sich in der Färberstraße ihr Arbeitsraum öffnen, um dort Kunstevents, Ausstellungen und Workshops stattfinden zu lassen. „Ich biete Hobbykurse oder Teambuilding-Maßnahmen für Firmen an“, so Weisser. So sollen unterschiedlichste Gruppen einen Zugang zu Kunst erhalten. In ihren Räumen sind außerdem ihre dynamischen SUI-Neon-Gemälde zu sehen, die unter Schwarzlicht ihr Erscheinungsbild verändern. Damit hat sie in der Szene bereits für Aufsehen gesorgt.

Zur Eröffnung ein Werk aus 100 Leinwänden

Und für die Eröffnung hat sie sich noch etwas ganz Besonderes überlegt: Um der Liebe zu ihrer Heimat Ausdruck zu verleihen, hat Weisser das Werk „Gemeinsam Heimat“ erschaffen. Es besteht aus 100 einzelnen Leinwänden – „sie stehen für die 100 Dinge, die ich mit Villingen und Schwenningen verbinde“, erklärt die Künstlerin. Nur am Eröffnungstag kann das Gesamtwerk vollständig erlebt werden. Anschließend werden die 100 Originale an die Gäste verlost.

So soll ihre Vorstellung von Heimat in die Doppelstadt hinausgetragen werden. Damit schließt sich für Debora Weisser ein Kreis: Kunst soll nicht hinter Vitrinen bleiben, sondern mit den Menschen in Berührung kommen – ein Wunsch, den sie auch mit der Eröffnung in der Färberstraße verbindet, dort, wo das Leben pulsiert.

SUI Studios

Die Künstlerin

Debora Weisser (34) kommt gebürtig aus Villingen und hat am Gymnasium am Hoptbühl ihr Abitur gemacht. Seit jeher ist sie kunstinteressiert, auch ihr damaliger Kunstlehrer Andreas Zoller gab ihr weitere Impulse. Sie entschied sich zunächst jedoch für das Studium der Erziehungswissenschaften in Freiburg und den Master in Bildungswissenschaften in München. Der Familie wegen fand sie wieder zurück nach VS, entschloss sich dann dazu, Kunst in Vollzeit umzusetzen. Sie gründete die Marke SUI Studios und bestreitet seit 2020 mit der interdisziplinären Kunst ihren Lebensunterhalt.

Die Eröffnung

Am 8. November feiert SUI Studios in der Färberstraße 62 von 10 bis 16 Uhr Eröffnung. Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist keine notwendig. Zu jeder vollen Stunde gibt es kurze Einblicke in Räume, Visionen und in eine ausgewählte Werkserie