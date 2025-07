1 Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude. (Symbolfoto) Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com An den Sicherungsmaßnahmen gescheitert ist ein Einbrecher im Gewerbegebiet Hauptwasen bei Balingen: Er verließ das Gebäude ohne Beute.







Einen Einbruch in einen Betrieb in der Straße Hauptwasen im Gewerbegebiet zwischen Balingen und Engstlatt gab es in der Nacht auf Dienstag. Dies meldet die Polizei.