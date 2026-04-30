Zwischen Balingen und Albstadt B463-Tunnel wird später freigegeben – Öffnung verzögert sich Cornelius Eyckeler 30.04.2026 - 11:23 Uhr 1 Der Abschluss der Arbeiten am Tunnel wurde am Donnerstag gefeiert. Foto: Cornelius Eyckeler An diesem Donnerstag hätte der Tunnel zwischen Balingen und Albstadt freigegeben werden. Doch nun müssen sich Autofahrer nochmals gedulden. Link kopiert Seit Oktober 2024 dauerten die Sanierungsarbeiten am Tunnel bei Albstadt-Laufen. An diesem Donnerstag sollte die Verkehrsfreigabe erteilt werden. Daraus wird jedoch nichts. Arbeiten müssen noch abgeschlossen werden Der Abschluss der Tunnelarbeiten wird zur Stunde zwar bereits gefeiert, sicherheitstechnische Arbeiten müssen jedoch noch abgeschlossen werden. Das wurde am Donnerstagmorgen vor Ort berichtet. Unsere Empfehlung für Sie Baustelle in Albstadt-Laufen Im Tunnel auf der B 463 lauert eine verborgene Welt Wo von außen nur ein hölzernes Tor mit einem dunklen Loch zu sehen ist, verbirgt sich eine Welt aus Staub, Hitze und Maschinen. Die Bauarbeiter bringen mit schweren Geräten den alten Tunnel auf der B 463 in Albstadt-Laufen auf den neuesten Stand. Der Tunnel wird daher voraussichtlich erst in der kommenden Woche für den Verkehr freigegeben.