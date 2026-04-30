Zwischen Balingen und Albstadt: B463-Tunnel wird später freigegeben – Öffnung verzögert sich

Baustelle in Albstadt-Laufen Im Tunnel auf der B 463 lauert eine verborgene Welt

Wo von außen nur ein hölzernes Tor mit einem dunklen Loch zu sehen ist, verbirgt sich eine Welt aus Staub, Hitze und Maschinen. Die Bauarbeiter bringen mit schweren Geräten den alten Tunnel auf der B 463 in Albstadt-Laufen auf den neuesten Stand.