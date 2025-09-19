Zwischen Balingen und Albstadt: Auf B463 regelt Ampel den Verkehr - Stau möglich

Autofahrer müssen sich am 24. und 25. September auf der B 463 bei Laufen auf Einschränkungen einstellen. Eine Ampel regelt im Baustellenbereich zeitweise den Verkehr.

Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel in Albstadt-Laufen. Bestandteil der Instandsetzungsarbeiten ist die Nachrüstung von Wechselverkehrszeichen und Wechselwegweisungen entlang der B 463 zwischen der Anschlussstelle Balingen-Dürrwangen und dem Tunnel in Albstadt-Laufen, wie das Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung informiert.

t diesen Elementen können Verkehrsteilnehmer zukünftig bereits frühzeitig vor dem Tunnel auf bestehende Ereignisse und Verkehrsbehinderungen hingewiesen werden.

Um die Nachrüstung zur ermöglichen, ist eine durchgängige Kabeltrasse entlang der B 463 im Bereich der Eyachbrücke bis zum Betriebsgebäude des Tunnels am Westportal nötig.

Hierfür wird am Mittwoch, 24. September, und Donnerstag, 25. September, zwischen dem Tunnel und der neuen Eyachbrücke im Verschwenkungsbereich noch einmal in den Straßenkörper eingegriffen. Die Eingriffe werden jeweils in der verkehrsärmeren Zeit, außerhalb des Berufsverkehrs, zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr durchgeführt.

Vollsperrung der Straße wird vermieden

Zur Vermeidung der Vollsperrung der Straße kommt eine Ampel zum Einsatz. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer, diesen Bereich über die bekannten Umleitungsempfehlungen großräumig zu umfahren.