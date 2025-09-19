Zwischen Balingen und Albstadt: Auf B463 regelt Ampel den Verkehr - Stau möglich

Autofahrer müssen sich am 24. und 25. September auf der B 463 bei Laufen auf Einschränkungen einstellen. Eine Ampel regelt im Baustellenbereich zeitweise den Verkehr.
Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel in Albstadt-Laufen. Bestandteil der Instandsetzungsarbeiten ist die Nachrüstung von Wechselverkehrszeichen und Wechselwegweisungen entlang der B 463 zwischen der Anschlussstelle Balingen-Dürrwangen und dem Tunnel in Albstadt-Laufen, wie das Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung informiert.