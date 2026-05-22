Zwischen Bad Dürrheim und Geisingen: 18-Jährige bei Unfall auf A81 schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Heidepriem Eine junge Frau hat auf der A 81 zwischen Bad Dürrheim und Geisingen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ihr Auto überschlug sich mehrfach. Zwei Menschen wurden verletzt.







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Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf der A81 in Fahrtrichtung Singen schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Renault zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke prallte und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.