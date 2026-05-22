Zwischen Bad Dürrheim und Geisingen: 18-Jährige bei Unfall auf A81 schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz
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Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Heidepriem

Eine junge Frau hat auf der A 81 zwischen Bad Dürrheim und Geisingen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ihr Auto überschlug sich mehrfach. Zwei Menschen wurden verletzt.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf der A81 in Fahrtrichtung Singen schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Renault zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke prallte und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte.

 

Der Wagen durchfuhr etwa 100 Meter des Grünstreifens, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich in einem angrenzenden Acker liegen. Sie selbst und ihr 17 Jahre alter Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 18-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Renault entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.

 