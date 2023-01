54-Jähriger bei Unfall in Bad Rippoldsau-Schapbach schwer verletzt

1 Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) Foto: Nölke

Schwer verletzt worden ist am Dienstag ein 54-Jähriger in Bad Rippoldsau-Schapbach. Er hatte versucht, sein weg rollendes Auto zu stoppen.















Bad Rippoldsau-Schapbach - Wie die Polizei mitteilt, stellte der Mann sein Auto in der Salzbrunnenstraße in Hanglage ab. Nachdem er ausgestiegen war, begann das Auto, weg zu rollen. Der 54-Jährige versuchte, das Auto zu stoppen. Dabei wurde er etwa zehn Meter mitgeschleift. Das Auto überschlug sich und blieb an einem Bachlauf stehen. Der 54-Jährige wurde dabei zwischen Auto und einem Geländer eingeklemmt.

Die Feuerwehr konnte den Mann befreien. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.