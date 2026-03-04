Zwischen Angst und Optimismus: Zehn Urlauber aus der Region sitzen auf der „Mein Schiff 5“ in Doha fest

Der Krieg im Nahen Osten sorgt auch im Kreis Freudenstadt für Verunsicherung und stellt die Reisebranche vor große Herausforderungen. Das sagen Reisebüros zur aktuellen Situation.
Wegen des Krieges im Nahen Osten sitzen derzeit viele Reisende fest – darunter auch Gäste der „Schweizer Reisen Verkehr & Touristik“ in Waldachtal. Etwa zehn Personen aus der Region sitzen derzeit auf der „Mein Schiff 5“ im Hafen von Doha fest, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Schweizer auf Anfrage unserer Redaktion. Zwar seien die Urlauber gut versorgt, doch die Unsicherheit über die Rückreise sei groß.