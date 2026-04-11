Zwischen Angst und Mut zur Anzeige: Häusliche Gewalt im Schwarzwald-Baar-Kreis – Experte ordnet steigende Zahlen ein

Die Opferzahlen häuslicher Gewalt nehmen zu. Jochen Link, Außenstellenleiter des Weißen Rings, erklärt, warum steigende Zahlen nicht zwangsläufig mehr Gewalt bedeuten.
Das Polizeipräsidium Konstanz hat kürzlich die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 veröffentlicht. Dabei ist vor allem ein Aspekt auf den ersten Blick beunruhigend: Während die Opferzahlen häuslicher Gewalt im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz leicht zurückgingen, zeigt der Trend im Schwarzwald-Baar-Kreis deutlich nach oben. Konkret ist von einer Steigerung von 18,5 Prozent im Landkreis die Rede: Von 260 Opfern im Jahr 2024 stieg die Zahl auf 308 Opfer 2025.