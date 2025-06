Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel in Laufen – begleitet von weiteren Maßnahmen.

Die Behelfsumfahrung an der Eyachbrücke und die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen dem Anschluss Balingen-Dürrwangen und der Brücke über die Eyach sind nun fertiggestellt, ebenso wie die Arbeiten zur Umlegung der Glasfaserleitungen und der Verlegung des Abwasserkanals.

Lesen Sie auch

Der Überbau der Eyachbrücke ist ebenfalls schon abgebrochen. Damit ende die Vollsperrung der Bundesstraße 463 zwischen Dürrwangen und Laufen – vorbehaltlich angekündigter Extremwetterereignisse – im Laufe des Freitagnachmittags, 6. Juni, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt. Die Arbeiten im Tunnel in Laufen, der Ersatzneubau der Brücke über die Eyach bei Laufen sowie die Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt von Lautlingen dauern noch an.

Der Verkehr auf der Bundesstraße 463 zwischen Balingen und Albstadt wird am Freitagnachmittags, 6. Juni, in beiden Fahrtrichtungen wieder auf die B 463 gelegt, der Gegenverkehr auf die Behelfsbrücke und durch Laufen geführt. Die Umleitung über die Albstädter Stadtteile Margrethausen und Pfeffingen sowie die Balinger Stadtteile Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen wird aufgehoben. In Lautlingen bleibt es bei der bisherigen Verkehrsführung. Der Verkehr Richtung Balingen läuft über die B 463, die Laufener Straße, in Richtung Sigmaringen über die Eschachstraße, Von Stauffenberg-Straße und Vordere Gasse.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land sind unter www.verkehrsinfo-bw.de abrufbar. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App.