Zwischen Aach und Freudenstadt: Fahrzeug stößt mit Rettungswagen zusammen – Stau auf B 28

1 Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag zwischen Aach und Freudenstadt. Foto: Puchner/dpa Ein Fahrzeug ist am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf zwischen Freudenstadt und Dornstetten auf einen Rettungswagen aufgefahren. Der Verkehr staut sich auf der B 28 in der Mittagszeit.







Ein Kettenreaktion führte ersten Informationen der Polizei zufolge gegen 11.45 Uhr zu dem Unfall: So wollte ein Fahrer auf der B 28 zwischen Dornstetten-Aach und Freudenstadt abbiegen und trat daher auf die Bremse – woraufhin auch die drei nachfolgenden Fahrzeuge bremsen mussten. Das letzte Fahrzeug der Reihe stieß dabei mit einem vorausfahrenden Rettungswagen zusammen.