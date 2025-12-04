Zwischen Aach und Freudenstadt: Fahrzeug stößt mit Rettungswagen zusammen – Stau auf B 28
Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag zwischen Aach und Freudenstadt. Foto: Puchner/dpa

Ein Fahrzeug ist am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf zwischen Freudenstadt und Dornstetten auf einen Rettungswagen aufgefahren. Der Verkehr staut sich auf der B 28 in der Mittagszeit.

Ein Kettenreaktion führte ersten Informationen der Polizei zufolge gegen 11.45 Uhr zu dem Unfall: So wollte ein Fahrer auf der B 28 zwischen Dornstetten-Aach und Freudenstadt abbiegen und trat daher auf die Bremse – woraufhin auch die drei nachfolgenden Fahrzeuge bremsen mussten. Das letzte Fahrzeug der Reihe stieß dabei mit einem vorausfahrenden Rettungswagen zusammen.

 

Verletzt wurde laut Polizei niemand. In der Mittagszeit bildete sich auf der B 28 in beide Richtungen Stau.

 