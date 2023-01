2 Sabine Volkert hat gemeinsam mit ihrer Schwester Simone Haas die Wanderstrecken der Schwäbischen Alb auf Kinderwagentauglichkeit getestet und darüber ein Buch geschrieben. Foto: Marschal

Wanderführer für die Schwäbische Alb gibt es viele – doch für eine bestimmte Zielgruppe erst seit kurzem: Sabine Volkert und Simone Haas, haben Touren über die Schwäbische Alb zusammengetragen, die kinderwagentauglich sind.















Albstadt - Wandern, das ist für Sabine Volkert und ihre Zwillingsschwester Simone Haas nicht nur seit der Coronapandemie ein liebgewonnenes Hobby. Seit die beiden Mütter sind – die Kinder von Sabine Volkert sind vier und zwei Jahre alt, die von Simone Haas ein und drei Jahre – sind auch der Kinderwagen, die Trage oder der Buggy immer mit dabei. Doch diese sorgen mitunter für Probleme. Nicht alle Strecken sind kinderwagentauglich oder kinderfreundlich gestaltet. Da es so wohl vielen Eltern geht, haben die Zwillingsschwestern den Wanderführer für "Kinderwagen- und Tragetouren Schwäbische Alb" geschrieben, der Anfang Dezember in den Handel gekommen ist.

Entdeckungen auf dem Weg

"Mit Kindern geht es nicht darum schnell auf den Gipfel zu kommen, sondern was es auf dem Weg alles zu entdecken gibt", erzählt die 37-jährige Volkert. Im Wanderführer werden nicht nur die Strecke auf ihre Kinderwagentauglichkeit getestet, sondern auch beschrieben, welche Entdeckungen Kinder machen können: Spielplätze, Höhlen, Ruinen, Spielstellen am Bach oder Bänkle lassen Kinderherzen höher schlagen – schließlich wollen auch die Geschwister der Kinderwagenfahrer auf ihre Kosten kommen.

Die 56 Strecken zwischen Meßstetten und der östlichen Alb bei Aalen sind jeweils zwischen eineinhalb und sechs Kilometer lang und lassen sich auch mit kurzen Beinchen – oder aber mit Kinderwagen oder in der Trage – bewältigen. Die Zeiten, die man für die Strecken braucht, sind mit Kinderbeinen bemessen, jedoch ohne Pausen- und Spielzeit.

Der Urlaub im Vorarlberg animierte zum Buch

Kinderwagenwanderführer gibt es laut Volkert, die mit ihrer Schwester in Laufen aufgewachsen, aber mit ihrer Familie mittlerweile in Balingen wohnt, für fast alle Regionen in Österreich, doch nicht für ihre Heimat, die Schwäbische Alb. Für ihren gemeinsamen Familienurlaub im Vorarlberg im Sommer 2021 haben sich die Zwillingsschwestern einen solchen Ratgeber vom Wandaverlag gekauft und sind nach Kontakt mit der Verlegerin zum Entschluss gekommen, einen solchen Wanderführer auch für die Schwäbische Alb zu schreiben.

Dann folgte ein Jahr voller Wanderungen: Fast jedes Wochenende waren die Familien unterwegs. Die Volkerts hauptsächlich auf der Schwäbischen Alb, in der Nähe von Albstadt; die Ostalb deckte die Familie Haas ab, die noch bei Schwäbisch Gmünd wohnt und im Februar nach Tieringen zieht. Simone Haas, Pfarrerin von Beruf, ist nämlich die Ehefrau von Philipp Haas, dem neuen Pfarrer der Kirchengemeinden Tieringen und Oberdigisheim. Oft erkundeten die Schwestern mit ihren Männern und Kindern gemeinsam die Wegstrecken, gelegentlich kamen auch Freunde mit.

Farblich sortierte Routen

Da die Familien geländetaugliche Kinderwagen haben, waren diese immer dabei und wurden zur Not auch mal getragen, wohlwissend, dass nicht alle Eltern Geländekinderwägen haben oder diesen tragen möchten. Die Touren in ihrem Wanderführer sind nach Farben sortiert: Die meisten seien mit herkömmlichen Kinderwägen befahrbar, bei anderen Strecken empfehlen die Mütter geländetaugliche Varianten und manche gehen nur mit Tragetuch. Weitere Symbole geben auf einen Blick Aufschluss über die Beschaffenheit der Routen.

"Uns war es wichtig, ehrlich zu sein", erzählt Volkert. Daher schreibt sie auch, wenn eine Strecke für Kinder auch langweilige Passagen enthält. "Und manchmal haben Sachen auch einfach nicht funktioniert."

Wertvolle Tipps

Natürlich mit dabei sind das Traufgängerle, das abgekürzte Zollerburg-Panorama, das Wildgehege in Meßstetten, das Hörnle und auch die Mammutbäume im Wannental bei Zillhausen. Ihre Recherchen brachte die Familien auch an Orte, die sie noch gar nicht kannten. Ihre Lieblingsstrecke? Diese kann Volkert nicht benennen. "Das ist wie wenn man das Lieblingskind bestimmen müsste."

Ergänzt werden die Touren mit wertvollen Tipps: Wie muss ein Kinderwagen beschaffen sein, um ideal über Stock und Stein zu kommen? Wie können Kinder bespaßt werden, wenn sie nicht mehr weiter möchten?

Schnell in die Autorentätigkeit hineingefunden

Da alle Kinderwagenwanderführer des Wandaverlags standardisiert sind, konnten sich die beiden Schwestern leicht in die Autorentätigkeit hineinfinden. Nach den Wanderungen beantworteten sie die vom Verlag vorgegebenen Fragen und schrieben kurze Texte, die Grafiken und das Layout wurden in Österreich professionell bearbeitet. Auf den Bildern, wie auch auf dem Cover des handlichen Taschenbuchs sind die Autorinnen mit ihren Familien zu sehen. "Es ist rückblickend schön auf den Bildern zu sehen, wie unsere Kinder über das Jahr gewachsen sind, und was wir so erlebt haben", sagt Volkert ein wenig stolz. Weil das Büchlein bunt gestaltet ist, schauen es die Kinder auch gerne auf Hütten durch.

"Kinderwagen- & Tragetouren Schwäbische Alb" von Sabine Volkert und Simone Haas ist im Wandaverlag erschienen; Taschenbuchformat mit 192 Seiten. ISBN/EAN: 9783902939166.