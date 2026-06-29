Zwieselberg feiert Doppeljubiläum: Seit 330 Jahren besiedelt, seit 100 Jahren Teil von Freudenstadt

Vor 330 Jahren siedelten sich die ersten Menschen in Zwieselberg an. Zu Freudenstadt eingemeindet wurde das Dorf im Jahr 1926.

„Für uns ist der Zwieselberg weit mehr als ein Ort auf der Landkarte“, stimmte Bürgeranwältin Yvonne Schweiker die zahlreichen Ehrengäste auf die Jubiläumsfeier „330 Jahre Zwieselberg und 100 Jahre Eingemeindung Freudenstadt-Zwieselberg“ ein. Der Ort sei Heimat, Rückzugsort, Ruheoase und Treffpunkt für viele Menschen.

Zur Jubiläumsfeier im Hotel Ourhahn (ehemals Hotel Auerhahn) begrüßte Schweiker Oberbürgermeister Adrian Sonder, Bürgermeister Wolfgang Fahrner, Hauptamtsleiterin Christine Schwarz, Touristikdirektorin Carolin Schölzl sowie die anwesenden Gemeinderäte. Ein besonderer Dank ging an die neuen Besitzer des „Ourhahn“, Benjamin und David Vamosi, die das Haus für die Feier zur Verfügung gestellt hatten. Als Vertreter der Kirche wurde Dekan Anton Bock vom katholischen Dekanat Freudenstadt begrüßt.

Gemeinschaft gestalten

Viele der Gäste haben einen persönlichen Bezug zum Zwieselberg. Die Zahlen 330 Jahre Zwieselberg und 100 Jahre Eingemeindung Freudenstadt-Zwieselberg stünden für eine lange Geschichte und das lebendige Miteinander der Menschen vor Ort, betonte Schweiker. Dabei lebten hier über Generationen hinweg Menschen, die Gemeinschaft gestalten.

Die Eingemeindung vor 100 Jahren habe neue Perspektiven eröffnet und Zwieselberg eng mit Freudenstadt verbunden. Heute profitiere der Wohnbezirk von dieser Zugehörigkeit, aber ohne den eigenen Charakter verloren zu haben, betonte die Bürgeranwältin.

Den Ort machten Menschen mit Engagement, Einsatz und Verbundenheit lebenswert. Hilfsbereitschaft, der Sinn nach Geselligkeit und das Interesse am Anderen zeichne sie aus.

Der kleinste Wohnbezirk

Oberbürgermeister Sonder sprach die große Verbundenheit mit dem Zwieselberg vonseiten der Stadt an. Mit rund 65 Einwohnern sei der Obere und Untere Zwieselberg nicht nur der kleinste Wohnbezirk, sondern ein sehr junger dazu.

Volker Schmid (links) mit Gemeinderat Axel Reich im Fachgespräch über die Zukunft der Raumfahrt Foto: Lothar Schwark

Sinnbildlich stehe der Zwieselberg für die Geschichte der Stadt Freudenstadt. Die Ursprünge liegen im Jahr 1696, als sich Holzhauer-Familien aus Tirol dort niederließen, um sich einen Lebensraum zu schaffen und eine Existenzgrundlage aufzubauen. Freudenstadt und Zwieselberg waren und seien neue Heimat für Einwanderer sowie tüchtige Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Das sei ein maßgeblicher Teil der Identität, darauf dürfe man stolz sein, sagte Sonder.

Schwäbischer Humor

Bürgerrat Ulrich Haab dankte allen Bürgern, die an diesem Jubiläum mitgewirkt haben, hier besonders Tanja Zuppe für die Erstellung der Festschrift sowie Bürgeranwältin Yvonne Schweiker, Ben Schweiker für das Catering und Roswitha Schmid für die Organisation.

Ein besonderes Jubiläumsbonbon hat sich das Festkomitee mit dem Auftritt der „Kächeles“ einfallen lassen. Schwäbischer Humor vom Feinsten begeistere.

Beim Sektempfang und dem Buffet tauchten die Gäste nochmals in die Geschichte des Zwieselbergs ein. Einig waren sie sich: Der Zwieselberg ist ein kleines Paradies zum Leben – für Alt und Jung.

Chronik des Zwieselbergs

Einwohner

Die ersten fünf Ansiedler in Zwieselberg wurden 1696 erwähnt. Im Jahr 1761 lebten bereits 32 Personen auf dem Oberen und Unteren Zwieselberg. 2001 waren es 70 Einwohner. Aktuell leben 57 Einwohner auf dem Zwieselberg, davon sieben Kinder unter 18 Jahren. 70 Flüchtlinge sind aktuell im „Hirsch“ untergebracht.

Arbeit

Lange bestimmte die Holzhauerei im Pfaffenwald das Leben. Ein weiteres wichtiges Standbein wurde der Tourismus. Erstmals wurde das Gasthaus Auerhahn im Jahr 1869 als Rast- und Einkehrfläche erwähnt. Neben dem Bau einer Straße von Freudenstadt nach Rippoldsau (1880) wurde der Bau einer Wasserleitung von der Kleinen Kinzig zum Zwieselberg die Initialzündung für den Tourismus. 1878 wurde das Hotel Hirsch gebaut. Im Jahr 1911 erhielt der Zwieselberg für die Gasthöfe Auerhahn und Waldesruhe den ersten Stromanschluss. Mehrere Fremdenverkehrshäuser fanden bei den Kurgästen guten Anklang. Neben dem Sommertourismus setzte 1924 der Wintertourismus ein. 1942 beherbergten die Gasthöfe kriegsevakuierte Kinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte der Fremdenverkehr zwischen 1966 und 1985 eine Blüte. 1973 wurden in 235 Betten 36.000 Übernachtungen gezählt. Am 19. Dezember 2022 erhielt der Zwieselberg Breitbandanschluss.

Weltall

Eine Zwieselberger Postkarte hat es schon auf die ISS geschafft. Ein halbes Jahr kreiste sie mit Astronaut Alexander Gerst um die Erde. Dafür sorgte der Zwieselberger Volker Schmid, der als Missionsmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt seinem Heimatort eine ganz besondere Reise und Ehre bescherte.