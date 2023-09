Am Samstag, 9. September, ist es wieder soweit, der traditionelle Zwetschgen- und Biera-Markt findet in Heiligenbronn statt.

Erfreulich ist die hohe Anzahl von bisher 88 angemeldeten Händlern, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Damit wird wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. 2022, als der Krämermarkt erstmals wieder ohne Einschränkungen stattfand, waren 65 Marktbeschicker gekommen. Sie werden ihre Waren von 8 bis 18 Uhr in der Kreuz-, Kirch- und Bonaventura-Hauser-Straße anbieten.

Trotz der Baustelle in der Ortsdurchfahrt Heiligenbronn sind der Markt und das Festzelt der Feuerwehr von Sulgen aus mit dem Auto anfahrbar.

Dieses Jahr keine Bühne

Die Feuerwehr-Abteilung lädt am Freitag und Samstag, 8. und 9. September, zu ihrem Schlachtfest ein. Wie die Wehr-Leitung in einer Mitteilung bedauert, wird es in diesem Jahr aufgrund von Platzmangel durch neue Gebäude und veränderter Flächenverhältnisse im Festzelt keine Bühne aufgebaut. Damit entfällt an beiden Tagen die musikalische Unterhaltung mit Live-Bands. Als kleiner Ausgleich ist ein Weizenstand im Zelt integriert, heißt es weiter.

Das Schlachtfest beginnt am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 9.30 Uhr. Neben Schlachtplatte in verschiedenen Variationen werden den Besuchern auch andere Speisen sowie Kaffee und Kuchen serviert.