Zwetschgenmarkt Heiligenbronn: Nach Herzenslust wird um den Preis gefeilscht

8 Die Besucher konnten am Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter auf dem Zwetschgenmarkt bummeln. Foto: Herzog

Gut besucht war der Zwetschgenmarkt am Samstag in Heiligenbronn. Die Feuerwehr verkaufte neben Schlachtplatte im Festzelt auch Zwetschgen und Birnen an ihrem Stand









Wer sich am Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter entschloss, früh nachmittags einen Bummel auf dem traditionellen Zwetschenmarkt zu unternehmen, traf eine gute Wahl. Zu dieser Zeit war das Festzelt der Feuerwehr Heiligenbronn genagelt voll und in den Marktmeilen Kreuz-, Kirch- und Bonaventura-Hauser-Straße herrschte ruhiges Treiben. Da konnten vor allem Familien die Kinderwagen und ältere Menschen ihre Gehhilfen ohne große Behinderung vor sich herschieben und den Ausflug genießen. Die Softeis-Stände hatten bei dem Wetter den ganzen Tag über Hochbetrieb. Wie auch die Pilsbar einer freien Heiligenbronner Gruppe, die sie in der Kirchstraße bereits seit 30 Jahren betreiben.