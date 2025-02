Zweitstärkste Kraft: Diese Nagolder Wahlbezirke sind die Hochburgen der AfD

1 Bitte Lächeln: Eines der vielen motivierten Wahlhelferteams in Nagold. Foto: Thomas Fritsch

13 Prozentpunkte hat die AfD bei der Bundestagswahl in Nagold zugelegt und sich mit insgesamt 26,8 Prozent als zweitstärkste politische Kraft in der Stadt etabliert. Dabei hat die AfD mittlerweile echte Hochburgen in Nagold, wie die Wahlanalyse aufzeigt.









Die AfD ist nicht nur bundesweit der Wahlgewinner, auch bei Nagolds Wählern legte die Rechtsaußenpartei deutlich zu. Schon in den vergangenen Jahren hatte die AfD echte Hochburgen in der Stadt. Der Unterschied diesmal: Das starke Abschneiden in einem Wohngebiet wie dem Oberen Steinberg, wo die AfD 61,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinte, ist kein Einzelfall mehr.