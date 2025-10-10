Zweitliga-Unterbau: KKK Haiterbach trifft auf einen starken Gegner

Der KK Komusina muss nun auch in den nächsten Spielen auf Ivo Maric verzichten. Der junge Aufbau zog sich eine Sprunggelenksverletzung im letzten Spiel gegen die Merlins Crailsheim II (79:83) zu. Dabei zeigten sich die Haiterbacher deutlich besser im Vergleich zum Auftaktspiel gegen die BG Remseck (55:75). Maric macht deutlich: „Wir trainieren intensiv und wollen uns von Woche zu Woche steigern. Jetzt wartet noch ein stärkerer Gegner auf uns. Die Ausfälle fallen aktuell schwer ins Gewicht. Doch das Team wird 40 Minuten auf dem Feld alles geben.“