Zweitliga-Unterbau: KKK Haiterbach trifft auf einen starken Gegner

Der KKK Haiterbach muss am Sonntag in der Regionalliga zum Zweitliga-Unterbau nach Kirchheim.
VfL Kirchheim Knights – KKK Haiterbach (Sonntag, 17.30 Uhr). Im dritten Saisonspiel der Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg geht es für den KKK Haiterbach zu den bislang ungeschlagenen Kirchheim Knights. Der Unterbau des Zweitligisten aus Kirchheim unter Teck hat ein sehr kompaktes Team und mit dem Aufbau Edonis Paqarada einen Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Nil Failenschmid hatte bislang erst einen Einsatz, doch mit 28 Punkten überragte er in diesem Spiel. KKK-Trainer Mario Maric sagt über den Gegner: „Das Team aus dem letzten Jahr ist zusammengeblieben. Sie sind nicht nur eingespielt, sondern sehr gut besetzt.“