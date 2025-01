Faustball TV Trichtingen TV Trichtingen will auf Erfolgskurs bleiben

Ihren Erfolgsweg wollen die TVT-Männer fortsetzen, wenn es beim vorletzten Spieltag in Gärtringen wieder auf die Punktejagd geht. Das gesteckte Ziel, die Rückkehr in die 2. Bundesliga Süd, ist in greifbarer Nähe. Am Sonntag, 19. Januar, ab 14 Uhr trifft der TV Trichtigen zum Auftakt auf Gastgeber TSV Gärtringen. Im dritten Spiel steht der NLV Vaihingen als Gegner auf dem Plan.