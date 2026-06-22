Als einer der größten Außenseiter war Kap Verde zu dieser Weltmeisterschaft gereist. Jetzt punktete der kleine Inselstaat auch gegen Uruguay - und hat sogar die große Chance aufs Weiterkommen.
Miami - Das WM-Märchen der Kap Verden geht weiter. Sechs Tage nach dem sensationellen 0:0 gegen Titelfavorit Spanien erkämpfte sich der kleine Inselstaat ein 2:2 (1:2) gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay. Gegen den Gruppenletzten Saudi-Arabien hat der Außenseiter nun am kommenden Samstag die Chance, sich gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.